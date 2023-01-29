黃坤明開全省動員大會　推動高質量現代化發展

廣東省委書記黃坤明上周六（28日）在廣州召開的全省高質量發展大會發表講話，強調必須行動起來，集中精力推動高質量發展，闖出新路。黃坤明認為，廣東不可能繼續拼土地、拼價格、拼勞動力，當前又面臨你追我趕的激烈競爭，唯有通過高質量發展向上突圍，實現現代化，別無他途。大會以影片方式，在全省各地直播，分會場參會人數達2.5萬人，是近年來廣東省召開規模最大的會議。

黃坤明提出，要推動經濟高質量發展，重要平台要發揮動力源作用。另要強化在國內國際兩個循環中的關鍵功能，依托大灣區這一重要動力源，發揮橫琴、前海、南沙3個重大平台作用，扎扎實實抓好今後5年，再深耕10年、30年，必定能再造一個新廣東、再創讓世界刮目相看的新奇跡。廣東近期除派專列「搶工人」返崗外，深圳市也投入2.7億元（人民幣，下同，約3.1億港元）補貼企業，為節後復工復產添動力。

廣東推動經濟高質量發展，大項目要繼續挑大梁。2023年廣東計劃重點建設項目1,530個，完成投資1萬億元（約1.15萬億港元），確保全年固定資產投資增長8%，基礎設施投資和工業投資實現兩位數以上增長。另廣東金融部門將為經濟高質量發展提供融資支持，實現制造業、科技創新、小微企業信貸增速超過20%；財政部門將統籌1,500億元（約1,732億港元）支持製造業和生態建設等重點工作。