內地鐵路今發送1150萬旅客　四川遊客接待量佔第一

內地春節假期結束，民眾周日（29日）返回工作崗位，多部門陸續公布旅遊等統計數據。中國國家鐵路集團有限公司同日發布消息，全國鐵路上周六（28日）發送旅客1,221.8萬人次，預計周日發送1,150萬旅客，開行旅客列車近1.06萬列。內媒上周六報道稱，春節假期四川拿下遊客接待量全國第一，雲南邊境州市增勢迅猛。

經文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期內地旅遊出遊3.08億人次，同比增長23.1%，恢復至2019年同期的88.6%；實現國內旅遊收入3,758.43億元（人民幣，下同，約4,339億港元），同比增長30%，恢復至2019年同期的73.1%。四川省文旅廳另公布，省內旅遊市場強勁復甦，共接待遊客5,387.59萬人次，旅遊收入242.16億元（約280億港元），同比分別增長24.73%、10.43%。

另雲南省文旅廳發布消息稱，春節假日全省共接待遊客4,514.61萬人次，同比增長244.7%，實現旅遊收入384.35億元（約444億港元），同比增長249.4%，分別恢復至2019年的130.3%和132.5%，再創假日旅遊歷史新高。