胡鑫宇失蹤106日尋回遺體　疑在樹林上吊自殺

江西省上饒市鉛山縣中學生胡鑫宇自去年10月14日離開學校宿舍後不知所終，引來各界關注。家屬認為校方與兒子失蹤有關，警方否認，並多次組織搜救。胡男家人委託的律師鄭曉靜周日（29日）表示，疑似胡鑫宇的遺體於上周六（28日）被發現，經DNA鑑定確認其身份。警方周日通報，懷疑胡男在學校附近的樹林上吊自殺。

上饒市公安局周日通報稱，上周六接獲民眾報案，在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體。警方從死者衣着可見，與胡男失蹤時的衣着一致。現場另發現一支錄音筆，已送專業機構鑑定。鄭曉靜則表示，遺體發現地點在學校附近，「家屬情緒比較激動，目前在等待屍檢結果」。

截至上周六，胡男已失蹤106天。江西省上饒市公安機關多次通報指，自去年10月15日接獲報案，省市縣三級公安機關組成聯合工作專班開展調查。警方表示，未發現胡男在在校內被害、自殺、發生意外的痕迹證據，強調他是自行離校。胡鑫宇的家人早前曾表示，春節期間，家屬接到多人提供的線索。自本月20日以來，家屬已在致遠中學附近多個地點尋找胡男，但一直沒有新發現。

根據上述訊息，有網民質疑，警方多次進行地氈式搜索，胡男遺體竟在學校附近的樹林數月也無人發現。亦有網民強調，警方至今未能解釋胡男如何失蹤、死因等情況，「警方通報只說現場有錄音筆，胡身上的財物之類的物件去了哪裏」。