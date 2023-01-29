胡鑫宇失蹤逾3個月　警方多次地毯式搜索

胡鑫宇失蹤時序

2022年10月14日

下午5時51分30秒，胡鑫宇離開宿舍樓，28秒後離開閉路電視監控範圍。

2022年10月15日

胡鑫宇家屬及老師報警指事主前一天晚上在校內失蹤，連夜搜尋未果。警方展開搜尋，調取並固定事發當天涉及胡鑫宇行動軌迹的閉路電視。

2022年11月20日

當地成立由省、市、縣三級公安機關組成的聯合工作專班展開調查。

2022年11月23日

鉛山縣委宣傳部通報，省、市、縣三級公安機關成立聯合工作專班，調查結果將及時公布。

2023年1月1日

警方向胡鑫宇家屬表示，事主「可能有厭學情緒、自行出走」；家屬認為沒有實際證據。

2023年1月7日

警方稱未發現胡鑫宇在校內被害、自殺、發生意外的痕迹證據，所以未立為刑事案件，綜合現有信息指向事主是自行離校。

聯合工作專班發布《致網民朋友的一封信》回應輿論質疑的重點問題，指校內閉路電視未被人為刪改、關閉，可疑人員經排查後全部排除犯罪嫌疑。

2023年1月9日

鄉鎮工作人員、民間搜尋力量、熱心市民等展開搜索；當地民警向媒體表示在鉛山縣全域搜尋，方向包括鐵路沿線、學校後山等。

2023年1月17日

鉛山縣綠舟救援隊救援人員稱，搜尋持續到除夕，暫時沒有新線索。

2023年1月28日

中午12時25分，群眾報警指在河口鎮金雞山區域樹林發現一具上吊的屍體，死者衣着與胡鑫宇失蹤時衣着一致。

2023年1月29日

DNA檢驗確定死者是胡鑫宇，現場發現一支錄音筆，已經送往專業機構鑒定。