失蹤男學生遺體尋獲　3大謎團待解

胡鑫宇失蹤過百天後死亡事件備受關注，但未有隨着找到屍體而告終，反而留下更多疑團有待解開。內地傳媒指目前有三大疑問，分別是現場發現的錄音筆記錄之內容、為何先前大規模搜尋行動未找到人、事件起因到底是甚麼。

胡鑫宇家屬在尋人啟事提到，事主與錄音筆、校內飯卡一同消失。他的母親曾經向傳媒透露，兒子在去年十一假期向兄長表示想要錄音筆，理由是記錄上堂時聽不明白的內容，以便落堂後多聽幾遍，亦可以錄下自己的感言；對方其後幫他購買。警方目前尚未透露發現屍體現場的錄音筆，是否與事主此前持有的錄音筆為同一個。

此外，省、市、縣三級公安機關組成的聯合工作專班曾經表示，與應急管理、消防救援、教體、城管等部門聯同社會力量，搜索學校南側樹林山崗約589畝；鉛山縣委縣政府出動村居幹部、護山守林員、群眾，在全縣範圍3輪搜尋，但均無發現有價值的線索。然而，胡鑫宇的屍體最終在學校附近不遠處樹林，被群眾發現上吊。

胡鑫宇為何離開校園是另一謎團，警方曾經指他「可能有厭學情緒、自行出走」，但家屬認為沒有實際證據。警方又稱調查發現事主多個學科的測試成績在班級排名中下，他亦曾經向老師、同學透露學習有困難及壓力大，自己難以集中注意力，導致睡眠問題、休息差，想回家，並在書本、筆記寫下失眠、失落、想回家等內容。