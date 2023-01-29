胡鑫宇失蹤亡　閉路電視爆剪輯爭議

胡鑫宇就讀學校的閉路電視，是這宗失蹤案件的調查重點。家屬曾經質疑監控畫面遭剪輯處理，校方否認此說法；警方稱設備生產商的技術人員鑒定後，監控畫面無被刪減，但設備生產商指沒有提供鑒定結論，事件出現羅生門。

根據警方此前通報，涉事致遠中學在校內安裝119個閉路電視鏡頭，其中109個分布在教學樓、宿舍樓，其餘10個位於學校正門、東側門等室外地方；學校室外公共區域監控覆蓋範圍約三分之一，絕大部分圍牆不在監控範圍。與此同時，校外周邊合共有13個公共閉路電視鏡頭，胡鑫宇失蹤當天的最後蹤影，就是從睢園方向離開閉路電視監控範圍；睢園所在的南側圍牆外樹林山崗區域，並無閉路電視監控畫面。

致遠中學是封閉式學校，學生無法隨意進出，學校周圍都是圍牆。胡鑫宇的舅父李先生透露，學校監控室有6部主機，但5部主機的閉路電視監控日誌缺失，只有胡鑫宇失蹤翌日（去年10月15日）凌晨1時後的監控日誌有登錄記錄。校方曾經否認家屬的說法，稱「校園監控記錄不存在消失的情況，我們有的證據都已提交警方」。

警方曾經向胡鑫宇家屬表示，根據設備生產商海康威視技術人員鑒定後的情況說明，「視頻未被刪減」。惟海康威視之後向內地傳媒指，他們不是鑒定機構，不提供鑒定結論；技術人員根據委托方的要求，「對設備的物理狀態和日誌進行了查看、記錄及反饋」，未涉及有關主機的監控範圍、畫面內容及其完整性等方面的評價。

報道引述的消息人士指，事主去年10月14日失蹤，公安同年11月23日才找來海康威視的技術人員。根據國家相關要求，硬盤錄像機只能夠儲存7天錄像，所以技術人員來到時，失蹤當天的畫面已經沒有，無法得知是自動覆蓋舊錄像抑或其他原因。