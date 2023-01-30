滑縣社區爆炸2死5傷　傳有人從高層墮樓亡

河南安陽市滑縣官方周日（29日）通報，當地社區上周六（28日）發生爆炸事故，造成2人死亡、5人受傷。有網民爆料稱，事發時有人從大廈12樓單戶的窗戶墮樓，當場死亡。現場商戶表示，發生爆炸後有消防救援車輛到達現場，「當時動靜特別大」。

事發於周日下午約1時50分，現場為滑縣天福美好生活家園二期。網傳影片顯示，爆炸發生後，小區的道路上滿布雜物，有居民在場查看情況。現場其中一座大廈高層的露台圍欄脫落，單位冒出黑煙，同樓層一幅外牆牆身出現脫落。另有畫面顯示，發生爆炸的樓層玻璃碎裂，有人倒臥在距離大廈數米外的地上。附近商戶陳先生（化名）表示，事發當日下午聽到爆炸聲，但不太清楚事故起因。

滑縣應急管理局曾回覆媒體稱，事發現場是剛裝修的新樓，死傷者中有2人是事故單位的鄰居。微信公眾號「滑縣發布」周日通報，事發後該縣迅速成立由應急、公安、消防、醫療等部門組成的工作組，第一時間趕赴現場開展應急救援、善後處置及調查工作，並聘請化工、消防、安全工程等專家協助調查。目前，傷者正在醫院治療，沒有生命危險，事件原因正在進一步核查中。