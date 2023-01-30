內地本輪疫情上月下旬達峰　春節期間未明顯反彈

最新一期《中國疾病控制中心周報》刊登的《全國新型冠狀病毒感染診療和監測數據概述》指，內地本輪疫情在上月下旬達到高峰，其後不斷下降，各省走勢基本相近，城鄉也基本同步；又指春節期間疫情未明顯反彈，我國本輪疫情已近尾聲。

該概述由中疾控上周三（25日）發布，當中利用各省報告的監測數據，初步分析上月9日至上周一（23日）內地新冠病毒感染診療和監測數據。概述顯示，內地核酸檢測感染率在上月25日達峰，為29.2%，抗原檢測感染率在上月22日達峰，為21.3%，並均於本月下旬降至6%以下。門診急診人數、在院重症人數、在院死亡人數已呈下降趨勢，醫療救治壓力進一步放緩。

內地發熱門診就診人數亦在上月下旬達峰，從地區來看，北京、天津、河北等地達峰時間稍早；至本月下旬，發熱門診城鄉就診人數較峰值均下降90%以上。在院患者達峰比感染達峰稍晚，於本月5日達峰，達到162.5萬人；其中重症患者也在當日達到峰值，為12.8萬人，其後在上周一回落至3.6萬人，在院死亡病例數於本月4日達到每日峰值4,273人，上周一回落至896人。

概述指出，近日少數省份核酸和抗原檢測感染率略有上升，可能受有症狀人群、有暴露風險人群檢測意願更高，社區人群檢測量不斷降低有關，同時春節假期人群流動性增加，也可能增加部分未曾染疫人群的感染風險。監測結果表明，此輪疫情流行毒株為BF.7和BA.5.2，未發現新的變異株；而本土病例中BF.7.14佔BF.7的96.7%，BA.5.2.48佔BA.5.2的60%。