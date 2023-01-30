蘇貞昌今率內閣總辭　在任4年創兩項紀錄

台灣行政院長蘇貞昌周一（30日）上午率領行政團隊總辭，周二（31日）將與由前副總統陳建仁籌組的新內閣交接。資深媒體人黃揚明指出，蘇貞昌在任4年內創下兩項紀錄，包括總統民選後任期最長的行政院長，以及行憲後卸任時最年長的行政院長。

蘇貞昌於周一上午9時30分率領行政團隊總辭，預計下午2時由行政院秘書長李孟諺、準行政院發言人陳宗彥等人召開記者會公布新內閣名單。據台媒整理目前已知的各部會首長名單，焦點包括新增9名首長、4名女性閣員以及29人留任。

蘇貞昌2006年1月25日至2007年5月21日曾任行政院長，至2019年1月14日再上任。黃揚明表示，除在任時間最長，現年75歲187天的蘇貞昌，也打破前行政院長俞國華的75歲142天，成為行憲後卸任時最年長的行政院長。黃揚明指，新任閣揆陳建仁也刷新多項紀錄，是歷來首位民選副總統卸任後接任閣揆，也是首位具中研院院士身份的行政院長。此外，1951年6月6日出生的陳建仁，成為總統民選後上任行政院長的最年長紀錄，打破了蘇貞昌保持的紀錄；陳也是首位曾任衞生署長的行政院長。