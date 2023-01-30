台增逾2.2萬宗本土新冠　或本周宣布取消室內口罩令

台灣周一（30日）年初九迎來開工日，新增22,138宗本土及153宗境外輸入新冠病例，雖然比前一天減少，但較上周一（23日）年初二增加110.8%，急升逾一倍。當地亦多77宗中重症個案及30宗死亡個案。中央流行疫情指揮中心周一起研擬5大防疫措施鬆綁，其中室內口罩令最快本周宣布取消。

指揮中心表示，新症分布以新北市4,109宗佔最多，其次為桃園市、台中市和高雄市，均逾2千宗。新增死亡個案包括17男13女，年齡介乎50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中27人具慢性病史，18人未接種3劑或以上新冠疫苗。台灣的BA.2.75變異株個案佔53%，首度過半，可能取代BA.5成為近期主流毒株；當地另錄得11宗CH.1.1毒株個案，暫未發現重症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，農曆新年期間兒童重症除之前公布過的腦炎死亡個案，周一新增一宗兒童多系統炎症綜合症（MIS-C），該名5歲女童於去年9月26日確診，相隔107日後接種一劑疫苗，本月11日起陸續發燒出皮疹，肌肉不自主抽搐，本月15日到急診求醫，治療後本月19日好轉出院。