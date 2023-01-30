內地疫情進入低流行　春節診療量較峰值低94%

國務院聯防聯控機制周一（30日）舉行記者會，指目前全國整體疫情已進入低流行水平，各地疫情保持穩步下降態勢。國家衞健委基層衞生健康司監察專員傅衞表示，在整個春節期間（1月21日至27日），發燒診室的診療量處於低位，年初一（22日）診療量最低，之後有所回升，但仍低於節前診療量約40%；和上月23日峰值比較更下降94%。春節有74.1萬人次內地居民出境，較去年上升93.7%，其中有10.4萬人次前往香港地區。

傅衞稱，自去年12月21日開展基層醫療機構診療情況監測以來，鄉鎮衞生院和社區衞生服務中心發燒診室和普通門急診的診療人次總體呈現先增後降趨勢，目前正在平穩回落。上周五（27日）基層醫療機構普通門急診的診療量是203.6萬人次，與節前相比減少近三成，約為上月29日普通門急診峰值的44%。中疾控中心表示，內地目前流行的新冠毒株仍是Omicron BA.5.2和BF.7，沒有發現新的變異株。

國家移民管理局公布，春節假期內地出境和入境人數分別為144.3萬人次和143.4萬人次，分別較去年上升117.8%和123.2%。空港、水運、陸路口岸出入境人員分別為33.3萬人次、13.9萬人次、240.5萬人次，較去年分別上升241.8%、68.6%和113.8%。出入境人數最多的空港、水運、陸地口岸，分別是上海浦東日均1.5萬人次、深圳蛇口日均6,000人次、珠海拱北日均15.4萬人次。