兩遊客困趙公山　消防雪中徒步個半小時救人

四川省汶川縣水磨鎮趙公山日前傳出有遊客被困在懸崖峭壁上，當地消防部門接報後派出1車5人前往救援。救援人員在冰雪路面上徒步1個多小時，最終與被困的兩人匯合，並護送他們下山。兩人原本登山賞雪，卻因體力不支被困山頂。

水磨鎮專職消防救援站於上周五（27日）接到報警稱趙公山有遊客被困後，立即派人帶備山岳救援裝備前往救援。在營救途中，救援人員先與被困人士取得聯絡，得知其所在位置十分偏僻，且大雪紛飛，救援車輛無法直接到達，於是在車輛行駛到盡頭後，改以徒步走向被困者的位置。在整個行進過程中，四面都是懸崖峭壁，路面全是冰雪，給救援人員帶來極大挑戰。幸最終救援人員成功與被困者匯合。

消防救援人員稱，由於趙公山晚上雪太大，且非常寒冷，被困者出現體力不支、輕微失溫的症狀，於是將大衣、熱水給他們，待二人稍作休整，再於上周六（28日）凌晨1時58分護送他們到山下，轉交給當地派出所。消防部門提醒，遊客不要擅自前往不對外開放的景區景點，更不擅自在未開發、未對外開放的地區進行徒步、攀爬等野外活動。