秦剛分別與荷蘭沙特阿根廷外相通電話　加強關係

中國外交部長秦剛周一（30日）分別同荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉、沙特外交大臣費薩爾及阿根廷外長卡菲耶羅通電話。

秦剛向荷蘭副首相胡克斯特拉稱，中方期待同荷方攜手努力，落實好兩國領導人重要共識，加強各層級交往，使中荷關係不斷取得新進展。他指開放務實是中荷關系的最大特色。中國正在加快推進高質量發展和高水平對外開放，這將為中荷合作帶來更大機遇。胡克斯特拉表示，荷方願同中方密切各層級交往，深化經貿、軍控、防擴散、應對氣候變化等領域合作，推動兩國開放務實的全面合作夥伴關係不斷發展。

另外，秦剛向沙特外交大臣費薩爾表示，中方高度讚賞沙方在涉及中方核心利益問題上一貫予以中方堅定支持，願同沙方一道，維護不干涉內政等國際關係基本準則；雙方要進一步擴大經貿、能源、基建、投資、金融、高科技等領域合作，增進溝通協作，不斷加強中海戰略夥伴關係，盡早建成中海自貿區。中方願同沙方一道落實好「三環峰會」成果，推動中沙、中海、中阿關係邁上新台階。

秦剛向阿根廷外長卡菲耶羅表示中阿是好朋友、好夥伴，中方願同阿方一道，落實好兩國元首重要共識，傳承發揚中阿相互尊重、平等相待、合作共贏的優良傳統，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。