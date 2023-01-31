期盼羅湖口岸重開　商業城免租留商戶

中港本月初起恢復通關，惟以往最多人使用的羅湖口岸至今未開放。網上流傳一份羅湖商業城的物業管理公司於本月中給業主和商戶發出的通告，內容稱有準確消息指羅湖口岸將於下月初重開，形容是「振奮人心的喜事」。有商戶對內媒表示，現在生意比較難做，物業管理方為留住商戶，早前將管理費減半，又對商戶免收租金。

上述通告由羅湖商業城的管理公司深圳市金羅湖商業城物業管理有限公司於本月18日發出，內容指該公司「得到準確消息，羅湖口岸將於春節後2月初通關」。通告又稱，「苦苦等候三年的羅湖口岸終於通關」，物業管理公司提醒業主、商戶盡快結清欠費，以免造成不必要損失。本月初，羅湖口岸的維修保養工作已在有序進行中。羅湖口岸管理處一名工作人員對內媒表示，管理處近日進行水電維保，更換了破損的公共設施，設備也在檢修，等待服務通關。

本月初，羅湖商業城除了大門保安員，整個商城內的人寥寥可數，多個舖面貼着招租廣告，大部分商店處於關閉狀態。在商城內經營西服訂製的女子印歡本月初表示，雖然關口未開，但商城內有玉器店已開始打掃店內存貨，而坐在服裝、布料店外的店主也日漸增多，她估計大廈至少已有近50家店開門營業。另有商家開始回來考察店面，互相打探着可能的通關日期。