接任行政院長　陳建仁稱人生最後政務公職

台灣行政院周二（31日）上午舉行聯合交接儀式，新任行政院長陳建仁由副總統賴清德監交接下閣揆印信，蘇貞昌則正式結束逾4年院長任期。

在儀式上，賴清德首先代表總統蔡英文再次感謝蘇貞昌過去4年多來的努力，率領團隊度過非洲豬瘟、百年大疫、人口老化及複雜的國際情勢等挑戰，不僅讓經濟持續發展，也讓人民的衝擊降到最低。賴稱，陳建仁自然而然散發出溫暖與關懷，他2016年放棄最熱衷的學術研究擔任副總統，如今在台灣最關鍵的時候毅然扛起重擔，讓台灣能持續發展進步。

陳建仁指出，4年前以副總統身份擔任監交人，現在沉重責任落在他身上，用戰戰兢兢、如履薄冰都不足以形容其心情，但重擔並非他一人承擔，而是組成精實團隊。他強調，這份職務將是他人生最後一個政務人員公職，接下此重擔唯一的信念就是全力以赴，接下來還有許多重要施政等待推動，沒有蹉跎的時間，更沒得過且過的本錢，每天都要為了台灣的長遠未來打下堅實基礎。陳建仁周二較早時已與政務人員赴總統府宣誓，下午第一個行程將與副院長鄭文燦共同拜會立法院長游錫堃，期待早日推動派發6,000元新台幣（約1,560港元）的相關法制程序。