內地持續整治涉糧腐敗問題　強調應查盡查

中央紀委國家監委近日印發《關於深化糧食購銷領域腐敗問題專項整治工作的意見》（下稱意見），要求各級紀檢監察機關高度重視糧食購銷領域腐敗問題，會同有關部門持續抓緊抓實專項整治工作。

據中央紀委國家監委網站周一（30日）消息，意見強調要持續加大糧食購銷領域腐敗問題懲治力度，對涉糧問題線索開展清底式「回頭看」，應查盡查、一查到底；緊盯涉糧亂象背後的腐敗問題，深入查辦影子股東、影子公司、國皮民骨以及關聯交易、套取資金、輸送利益等案件，從嚴從重懲處。同時，重點圍繞糧食收購、儲存、輪換、銷售等環節，嚴肅查處以陳頂新、先收後轉、空進空出、壓級壓價、吃拿卡要，以及敷衍塞責、玩忽職守，搞形式主義、官僚主義等問題。

意見強調，要持續開展常態化監督，將糧食購銷作為監督執紀問責重點領域，統籌運用多種方式強化監督，包括強化紀檢監察與糧食和儲備、市場監管、審計等專業化監督的力量整合、程序契合、工作融合，織密監督網絡。此外，意見還對持續推動監管體制機制改革、智慧糧庫建設、壓實各方責任等方面提出明確要求。