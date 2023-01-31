胡鑫宇遺體暫不火化　待調查結果考慮申請立案

江西省上饒市鉛山縣致遠中學男生胡鑫宇失蹤逾百天後，其遺體上周六（28日）在中學不遠處金雞山一個糧倉被發現。內媒周二（31日）報道，家屬尚未看到法醫鑑定報告，故決定暫不火化遺體，等待真相。代理律師則指，決定等最終調查結果出爐，再考慮提交立案申請書。

家屬透露，胡鑫宇的遺體被發現時，部分組織已經腐化，腳掌不是朝下，而是平行於地面。家屬對胡鑫宇之死悲痛萬分，難以相信向來懂事、乖巧、體貼的孩子，會如此突然地、永遠地離開。胡鑫宇的屍檢已完成，據指現場發現的錄音筆會交由廠家及廣東一間專業機構鑑定。該錄音筆容量為4GB，不具備聯網功能，廠家則稱不了解情況，沒說明有沒有收到該筆。

胡鑫宇家屬代理律師鄭曉靜表示，原定上周六（28日）一起去提交立案申請書，但在當日警情通報後，決定等最終調查結果出來再考慮。鄭指出，屍體和錄音筆已找到，但現場勘驗報告、屍檢報告、錄音筆鑑定等關鍵證據均未有結果，建議家屬先不火化遺體。鄭指如證據均指向他殺，必須刑事立案偵查；如指向自殺，屬胡鑫宇失蹤事件，不屬於刑事案件；又指遺體在糧倉100多天沒被發現，不屬於重大疏漏。