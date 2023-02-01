遊客岳飛觀內砸秦檜雕像　景區報警加裝護欄

內地一齣以宋朝名將岳飛詞作為戲名的賀歲片票房大收，連帶各地供奉岳飛的廟宇和祠堂在農曆新年期間也成旅遊熱點。在河南省周口市太昊陵，有遊客周日（1月29日）在岳忠武祠（岳飛觀）內高呼「還我河山」，又敲打秦檜跪像，景點工作人員隨即報警，公安已受理案件。太昊陵文物保護中心周一（1月30日）呼籲，「別把憎惡發洩到雕像上」。

據太昊陵文物保護中心微信號「太昊伏羲陵」消息稱，周日下午2時10分左右，一名遊客在遊覽岳飛觀的過程中，突然情緒激動，除站到香爐上高呼「還我河山」。景區工作人員再三勸阻，該遊客非但不聽，還強行掀起遮蓋香爐的鐵板去敲打秦檜等鑄鐵跪像，又站在跪像台基上喝問：「下一個誰來？」經工作人員觀喻，該遊客終離開現場。

經景區工作人員檢查，該仿制的鑄鐵跪像沒有受損。事發後，景區對秦檜等跪像旁加裝護欄，同時增加保安力量，組織遊客排隊有序參觀，引導遊客文明旅遊，防止再發生類似不文明行為。文物保護中心又稱，抽打秦檜雕像不能「極端」，面對秦檜雕像，最理智的做法是將內心的「打」和外在的保護統一起來，這才是真正的文明進步。據了解，太昊陵內景點之一的岳忠武祠（岳飛觀）的正殿前，有1985年複鑄的秦檜等五佞臣跪像。