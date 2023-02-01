聯防聯控機制提出　進一步加強中西醫協同救治新冠患者

內地官媒周二（1月31日）報道，國務院聯防聯控機制醫療救治組日前印發通知，提出進一步落實有機制、有團隊、有措施、有成效的「四有」中西醫結合模式，提高綜合及專科醫院的中醫藥服務能力，進一步加強中西醫協同救治新冠病毒患者。

報道指，中西醫結合及中西藥並用，是中國疫情防控救治的獨特優勢，此治療方式可有效阻斷或減緩重症向危重症的發展，並促進重症向輕症轉變，降低病亡率；疫情發生3年來，國家不斷強化重症救治方面的中西醫結合機制，建立完善四有的醫療模式。

根據相關通知，二級以上的綜合醫院及專科醫院，要建立完善新冠病毒感染醫療救治中西醫協作工作機制，中醫醫師及西醫共同組建院級專家組，共同開展聯合查房、多學科會診及病例討論等，共同研究確定重症、危重症患者的中西醫結合治療措施；在重症、危重症患者的救治中，要依據相關方案積極及合理使用包括中藥注射劑的中成藥、中藥飲片與中醫技術。同時，各綜合醫院、專科醫院要加強新冠病毒感染相關中成藥和中藥飲片的採購和儲備，特別是針對重症、危重症患者醫療救治的中藥品種，要重點儲備、保證供應。