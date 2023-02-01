大陸43艦機現蹤台海　首派主力戰機密集越中線

台灣國防部周三（1日）早上發布消息稱，過去24小時內共偵獲解放軍34架次軍機和9艘次軍艦，持續於台灣周邊海空域活動。台媒指，解放軍首次派出主力戰機沿台海中線從北到南的12處穿過台海中線，是歷來最密集且位置最多一次，關注是否應對美國新任眾議院議長麥卡錫傳將訪台。

台國防部發布解放軍進入台海周邊空域的活動示意圖，20架軍機飛越台海中線和西南空域，包括2架蘇愷30戰機、2架殲11戰機、4架殲10戰機、6架殲16戰機、1架BZK005無人機、1架BZK007無人機、1架運8遠程干擾機、1架運8反潛機、2架運8電子偵察機。台媒又指，今次台海周邊偵獲的解放軍軍艦，也是繼去年8月30日大陸圍台演訓後，數量最多且最大規模。

另外，解放軍東部戰區海軍某登陸艦大隊近日組織艦艇編隊，奔赴東海某海域開展實戰化訓練。此次訓練課目難點主要是受海區自然條件影響較大、指揮協同複雜等，編隊指揮所指揮官兵配合作戰。官兵開展火炮射擊、艦艇拖帶、海上救生等10餘項訓練課目，提升登陸尖兵全時待戰、隨時能戰的能力。