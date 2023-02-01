胡鑫宇遺體發現地附近篩土　尋找失蹤飯卡

江西省上饒市鉛山縣致遠中學的15歲失蹤男生胡鑫宇的遺體，日前在金雞山糧倉發現，事件至今仍疑點重重。遺體發現地點附近周三（1日）有工作人員篩土，旁邊停有十數輛警車等，尋找失蹤飯卡。內媒引述鉛山縣權威人士指，具體案情由公安掌握，相關細節一定會通報。

發現胡鑫宇遺體的現場附近，周三早上10時可見一台剷車和兩台挖掘機正在剷土，並有篩土工具在旁篩土，旁邊停有大批工作車輛，並有民警值守。篩土位置離發現遺體的糧倉僅一牆之隔，目前篩過的土已壘起三個土堆。知情人士透露，挖掘機現場篩土是尋找飯卡，即家屬此前發布尋人啟事提及與胡鑫宇一同消失的錄音筆和校內飯卡，其中錄音筆已尋獲。

重慶坤源衡泰律師事務所管委會副主任、刑事法專職律師熊鑫表示，飯卡是重要證據，其證據價值取決於學校的飯卡管理系統，如果後台有紀錄，可證明胡鑫宇用餐情況，屬於生活情況的一部分；如果找不到飯卡，亦可通過其他證據補充。

對於外界關注警方仍未全面公布案情，內媒引述鉛山縣一名到過胡鑫宇遺體發現地點的權威人士指，目前具體案情都是公安內部掌握，暫時還沒公開，但廣大網民的疑問一定會有解答。權威人士又指，由於涉案錄音筆已在露天環境下放置較長時間，當地的技術力量可能無法恢復，故要通過廣東深圳一間權威機構來恢復數據。胡鑫宇的哥哥胡杰是錄音筆鑑定的見證人，較早前曾赴北京全程見證鑑定。