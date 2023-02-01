辦招聘會跨省招工　內地專項活動供3千萬崗位

農曆新年假期後，內地民眾陸續返回工作崗位。浙江、福建和江蘇等地近日舉行招聘會，或展開跨省招工工作。其中由人力資源和社會保障部等11部門聯合部署的「2023年春風行動暨就業援助月」專項服務活動正在各地開展，1至3月活動期間預計將為勞動者提供3,000萬個就業崗位。

多地除推出務工專車、專列、包機等，為務工人員提供「點對點」接送上班服務，另有各類招聘活動密集開展。其中山東省滕州市周日（1月29日）召開招聘活動，128間企業共提供7,600餘個各類就業崗位。現場求職者絡繹不絕，不少人拿着企業宣傳彩頁，認真看着會場招聘牌，尋找感興趣的崗位訊息。

四川省廣安市周日亦舉辦招聘活動，為求職者帶來2.6萬個就業崗位。全省今年將以農村勞動者及就業困難群體為主要服務對象，多方式、多層次開展專場招聘活動。當局預計將組織約3,000場專場招聘活動，為勞動者提供200餘萬個就業崗位。江蘇省人社廳副廳長張宏偉表示，在節後一個月員工返崗和企業招工的高峰期，會舉辦多場招聘活動，確保節後有序返崗、增加就業規模。