內地建立免疫屏障　3至5月或迎次輪感染高峰

內地的新冠疫情放緩，民眾關注是否病毒變弱，會不會有下一輪感染高峰，以及會不會二次感染。內媒周三（1日）引述專家預測，第二輪感染高峰可能會在3至5月到來，但這次民眾可能感覺不那麼明顯。專家指出，結合中國自身實際，目前80%至90%的人群自然感染後已獲得天然免疫，加上國內疫苗接種率已達90%以上，當地免疫屏障已經基本建立。

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院感染科主任醫師邢銘友表示，染疫康復後體內抗體水平會維持3到6個月比較高的峰值，短時間內再感染的人只有2%概率；民眾的抗體水平慢慢下降後，如有新的病毒變異株，再次感染後出現臨床症狀的可能性非常大，仍有可能出現高峰。由於有一個基礎抗體水平的存在，第二輪感染的人數、感染症狀的輕重，以及時間集中的幅度都會比第一次弱得多。

中國疾病預防控制中心前流行病學首席專家曾光表示，中國仍然面臨新冠變異株XBB、BQ.1及其亞分支境外輸入的風險，尚未接種疫苗的老年人仍面臨感染風險。對於未來全球公認新冠不再構成緊急狀態有何條件，他認為首要的判斷標準是死亡率。

另外，國家疾病預防控制局周二（1月31日）發布《疾病預防控制標準管理辦法》，自發布日起施行。該辦法明確，疾病預防控制標準按適用範圍分為國家標準和行業標準，按實施性質分為強制性標準和推薦性標準，重大疾病預防控制標準發布前應由當局再徵求社會或相關方面意見。