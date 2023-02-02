台立法院長游錫堃訪美　不願多談麥卡錫或訪台

早前傳出美國眾議院議長麥卡錫計劃春季訪台後，台媒周四（2日）報道，外界關注正在美國華盛頓訪問的台灣立法院長游錫堃是否與對方見面。游錫堃於當地時間周三（1日）在華盛頓出席國際宗教自由峰會，強調捍衞台灣民主的重要性，認為如果台灣落入北京當局的勢力範圍，那麼自由燈塔將被摧毀，將對全世界構成威脅。

報道指，游錫堃在峰會上發表演說，猛烈批評大陸政府對宗教少數群體的壓迫，並形容台灣是華語世界中唯一的民主政體。他強調，台灣位於全球主要海上航道的中心，並且身為重要的半導體生產者，具有戰略重要性；而全球約50%的航運越過台灣與大陸之間的台灣海峽，因此台灣對全球貿易有非常重要的經濟意義。

游錫堃周三不願多談麥卡錫可能訪台一事，但強調台美交流非常正常，陸方反應過度。游錫堃稱台灣與美國國會和行政官員保持密切交流，任何交流包括國會議員、議長到台灣訪問，在民主政治是非常正常現象，台駐美代表處應會有密切交流與適當安排。台駐美代表蕭美琴隨後被目擊前往國會山莊拜訪麥卡錫辦公室，但她表示當日並未與麥卡錫碰面，亦沒討論訪台事宜。