新聞發布會說明胡鑫宇案　認定為自縊死亡

江西省上饒市鉛山縣致遠中學的15歲男生胡鑫宇在失蹤超過3個月後，遺體近日在金雞山糧倉發現。惟案件疑點重重，包括警方地氈式搜索為何未發現遺體等。當地警方等部門周四（2日）在鉛山縣就胡鑫宇案召開新聞發布會，進一步說明情況，認定胡鑫宇是自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場。

新聞發布會上指出，在國內權威刑事技術專家現場指導下，省、市、縣公安機關聯合工作專班通過開展調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑑定等工作，認定胡鑫宇是自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場，無打鬥或拖拽痕迹。屍檢結果顯示，屍體腐敗程度結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外的特徵。

會上提及，胡鑫宇屍體縊吊於糧倉院內北部窪地竹樹雜林的大樹樹幹凸起處，涉案工具為自身的兩根白色鞋帶相接而成。警方發布屍檢結果，屍體高度腐敗，全身骨骼完整，臟器完整無缺失。繩索為活套，繞頸形成閉環，符合生前縊索壓迫形成。另經毒物檢驗，其肝胃組織中未檢出常見的農藥、鼠藥和安眠鎮靜類成分。

心理專家對胡鑫宇在案發前的心理刻畫，認為他的性格內向溫和、孤獨，在意他人看法，少與人做深入的思想情感溝通，缺少情緒宣洩渠道，常有避世想法。該專家表示，去年9月到致遠中學就讀後，胡因學習成績不佳造成心理落差，加上人際關係和青春期衝動帶來的壓力，造成案發前心理狀態失衡，出現入睡困難、早醒等睡眠問題，存在內疚自責、無力無助等情緒問題，有明確的厭世表現和輕生傾向。

會上又指，公安部鑑定中心恢復胡鑫宇的錄音筆內音訊內容，與他生前留存的語音進行聲紋比對，結合調查情況，確定在現場提取封存的錄音是他持有使用。綜合分析錄音筆中的音訊文件，錄音內容不存在人為合成、篡改情況。而在去年10月14日下午5時40分及晚上11時08分，胡鑫宇錄製的兩段音頻清晰表達了自殺意願。