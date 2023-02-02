4次搜胡鑫宇遺體所在糧倉無發現　官方認有不足

有關江西省上饒市鉛山縣致遠中學的15歲男生胡鑫宇死亡案，官方周四（2日）舉行新聞發布會說明。對於外界質疑為何警方搜索逾3個月，一直沒找到在學校附近糧倉的遺體，江西省公安廳黨委委員、副廳長胡滿松承認曾4次搜索糧倉，由於他們工作中的不足，100多天才發現胡鑫宇下落。會上又批評網上有關此案的謠言四起，對家屬造成影響，亦帶來不良價值觀，已向部分造謠網民追究。

胡滿松在會上說明搜索過程指，事發後官方組織力量圍繞學校周邊劃定589畝區域搜索，涉及居民區、單位的進行走訪、排查，並用熱成像無人機。遺體所在的糧倉與589畝公共山林臨近，與致遠中學直線距離266米，步行距離約400米，糧倉92畝，圍牆5米，內部主要區域監控，門衞24小時值守，有護院犬。官方曾開展4次搜尋，走訪糧倉，搜尋全部建築物，包括附近玻璃廠等，卻一直無發現。胡滿松表明將深刻吸取教訓，不斷改進工作。

鉛山縣委書記危岩則稱，接到胡鑫宇失蹤的報案後，官方高度重視並全力搜尋，公安機關通過人像比對、調閱監控等技術手段追蹤排查。當局亦組織發動各級幹部、護山守林員、志願組織和廣大群眾，對他可能出現的區域不間斷搜尋，但直到上月28日仍沒發現，反映他們在搜尋工作中對部分重點區域，沒有完全做到橫向到邊、縱向到底，強調誠懇接受社會各界監督。他指搜索期間，官方一直保持與家屬溝通交流，及時通報進展，下一步將加大人文關懷，深入細緻做好後續工作。