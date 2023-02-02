捷克眾議長視像晤吳釗燮　下月底將訪台

台灣外交部長吳釗燮周三（1日）與捷克眾議院議長阿達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）舉行視像會晤，重申台捷民主夥伴友好關係。捷克台灣商會指，阿達莫娃將於3月25日到4月1日率團訪問台灣與南韓，可望先乘捷克政府的專機，從布拉格直飛台北。

阿達莫娃的訪問團於3月25日抵台，3月27到29日在台灣參與各種商務活動，包括第18屆台捷經濟會議、捷克-台灣中心成立儀式、智慧城市論壇暨展覽的捷克館開幕儀式，以及與台灣公司舉行企業間對話等。隨團的捷克企業在3月29日到3月31日，可選擇前往南韓或留台訪問，可分別前往新竹、台中、高雄、台北等地尋求合作商機。

阿達莫娃表示，高度期待訪台之行，也提及近日捷克總統當選人帕維爾與台灣總統蔡英文通話，彰顯捷克對台灣的支持及民主陣營團結的力量，又讚揚台灣為烏克蘭提供的各項協助，相信雙方在未來助烏戰後重建上有更多合作空間。吳釗燮與阿達莫娃通話約20分鐘，雙方亦討論到台北故宮與捷克國家博物館舉行互展事宜、產業合作及應對威權主義複合式威脅等議題。