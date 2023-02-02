王文濤下周視像晤澳洲貿易部長　華否認經貿設限

中國商務部周四（2日）在國新辦發布會上公布，部長王文濤與澳洲貿易部長法雷爾，將於下周以視像會議的方式會晤，探討中澳經貿關係及共同關注的經貿議題，並否認對澳洲棉花、大麥等產品設限。中國商務部對外貿易司司長李興乾在會上強調，今年中國外貿發展環境極嚴峻，要更大力度穩定出口。

會上提及，中國去年全年社會消費品零售總額44萬億元（人民幣，下同，約51萬億港元），與前年基本持平；而對外貿易好於預期，全年外貿規模再創歷史新高，貨物進出口達42.1萬億元（約49萬億港元），增長7.7%。李興乾強調商務部今年要更大力度推動外貿穩規模優結構，要穩定出口對國民經濟的支撐作用，會優化出台新的貿易政策，助力企業降本增效，持續提高外貿綜合競爭力。

李興乾續稱，當局要重點落實好4項舉措，包括合理擴大進口，要密切同貿易夥伴的合作關係，發揮中國超大規模市場優勢，擴大各國優質產品進口，從而穩定全球貿易供應鏈；亦要強化貿易促進、深化貿易創新及穩定外貿產業基礎。會上又指，今年將聚焦汽車、家居重點消費領域，推動出台一批新的政策。