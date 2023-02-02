與菲加強軍事合作　華官媒指美設圈套

面對南海及台灣海峽局勢持續緊張，美國與菲律賓擴大軍事合作。美國有分析認為美方不是尋求派駐大批部隊，而是希望有地方在區內展開輕型及靈活行動。中國官媒評論質疑美國設置圈套，把菲律賓推到對抗中國的火線上去。

美國智庫戰略與國際研究中心東南亞項目主任波林（Gregory Poling）表示，任何在南海發生的應急情況都需要用到菲律賓；美國擴大使用菲律賓軍事基地，旨在阻嚇中國在南海進一步的領土擴張，並提供一個監控解放軍在台灣周邊行動的地方。針對南海局勢，他指菲律賓無法在美菲同盟框架外阻嚇中國，美國將願意在菲律賓部署戰斧巡航導彈，聯同菲方從印度購入的布拉莫斯巡航導彈，應對解放軍艦艇。

兩岸局勢方面，波林指對美國軍事行動而言，菲律賓可以成為一個「後部介入地區」，甚至用於接收從台灣撤走的難民。他提到外界總是忽略一個事實，就是台灣有15萬名至20萬名菲律賓人生活。前菲律賓駐美國大使奎西亞（Jose Cuisia Jr.）直言，「我們只有非常有限的能力對抗中國威脅」，他指中方多次違反不對南海軍事化的承諾，導致更多的菲律賓領土受到威脅，「只有美國才有力量制止他們」。

中國官媒周二發表評論文章，表示菲律賓希望確保自身安全，美國用盡方法給菲方「下套」，故意大張旗鼓地把雙方合作引往中國威脅方向；菲律賓始終保持戰略清醒，對外強調與美國的軍事合作不針對特定第三方，表明不願意在中美之間「選邊站」。文章認為美菲兩國的立場及利益存在根本分歧，令美方的外交成本增加、外交成效削弱；又呼籲菲方看清楚台灣海峽局勢真正的拱火者，並保持獨立自主性。