男子殺鄰居2歲兒後尋死未果　法院判死刑

四川省南充市長樂鎮20歲姚姓男子，去年3月因不滿生活萌生自殺想法，卻在尋死前報復鄰居，用辣椒水、工兵鏟襲擊左鄰右舍，導致一名兩歲男童傷重身亡。姚男其後自殺未果，最終落網。內媒周四（2日）報道，他一審被法院判處死刑，剝奪政治權利終身，另需向死者家屬賠償50,710元人民幣（約5.9萬港元）。

案情指，原本從事遊戲主播工作的姚男，2020年初因賺不到錢而萌生自殺想法，又因生活瑣事對左鄰右舍產生怨恨。去年3月27日傍晚，姚男尋死前落街，巧遇死者母親李小燕（化名）及死者「小湯圓」，於是他先向李小燕噴射辣椒水，再用工兵鏟用力砍擊二人，「小湯圓」頭部遭多下重擊，送院搶救無效死亡。姚男事後又用工兵鏟襲擊一名6歲男童及魚行老闆。姚男最後返回家中，服毒後主動報警。

姚男供稱，「既然要死了，其他人能殺幾個就殺幾個，之後再去自殺」，並指襲擊眾人是因為他們得罪過自己。他又提到，自己最先是打算殺死4歲的親弟弟，不過弟弟當時突然發燒看病，才得以逃過死劫。法院認為，雖然司法精神病鑑定結論證明姚男有遊戲障礙和強迫障礙的精神疾病，但其作案時具有完全刑事責任能力，加上他故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪，後果和罪行極其嚴重，遂作出上述判決。