美北部上空發現華間諜氣球　美軍為地面安全不擊落

在美國國務卿布林肯下周日（5日）訪華前夕，美國國防部周四（2日）表示，美國政府正在監視一個過去幾天一直美國北部上空盤旋、疑似屬於中國的間諜氣球，並曾經討論是否把它擊落，最後決定不採取行動。惟中國外交部發言人毛寧周五（3日）回應稱，在事實真相澄清之前，猜測及炒作無助於妥善解決問題，希望中美雙方能共同冷靜及謹慎處理。

五角大樓發言人賴德說，當發現了該個氣球之後，美國政府立即採取措施，防止敏感資訊被收集，且繼續密切跟蹤和監視它。知情官員透露，有民航機上人士於本周較早前發現涉事氣球在蒙大拿州上空飛過，美軍相信它由中國飛到阿拉斯加州阿留申群島，再飛越加拿大西北部，之後到達蒙大拿。五角大樓周三（1日）曾派F22戰機升空追蹤氣球，導致蒙大拿州比靈斯機場航班升降一度暫停，當時軍方判斷不擊落氣球。一名高級美國國防官員表示，氣球仍在美國上空，但他拒絕透露氣球現在的位置。

值得一提的是，蒙大拿州設有馬爾姆斯特倫姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base），是美國擁有核彈發射井的3個空軍基地之一，並部署民兵3型洲際彈道導彈，以及設有150座彈道導彈發射井。美國官員透露，曾在夏威夷和關島上空發現攜帶制導系統的相似氣球，其中關島設有大量美國軍事資產。

事發時正訪問菲律賓的美國防長奧斯汀於周三召集軍方和國防部高層開會，包括參謀長聯席會議主席米利、北方司令部司令范赫克和其他作戰指揮官，評估這個位於平流層的氣球所造成的威脅概況，以及可能的應對方案，並向總統拜登提交了選項。

賴德周四向傳媒表示，氣球的飛行高度遠高於商業航班，不會對地面人員構成軍事或人身威脅，包括米利在內的高級軍方事領導人，也「強烈建議」不將它擊落，原因是考慮到碎片和對地面人員構成的安全風險。賴德又指，根據官員們的評估，從情報收集的角度來看，氣球的「附加價值有限」。他稱美國政府已就事件，通過中國駐美大使館和美國駐華外交使團，與中國政府接觸。