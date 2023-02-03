網友扮女誘2男性交逾13次　二審減刑至3年半

台灣桃園市蘆竹區一名男子3年前假冒女性，誘騙兩名男網友性交，完事後旋即離開。其中一名受害者因性交後驚覺陰莖有糞便，加上尿液驗出安眠藥劑成分而報警，最終揭發事件。台灣高等法院周四（2日）作出二審裁決，涉案男子的刑期由原來的4年半減至3年半。

案情指，體態肥胖的林姓男子，以「林語婕」之名冒充女性，於2020年3月26日晚上假扮「林語婕哥哥」騎車載一名19歲男網友回住處，並將安眠藥摻入酒中給對方飲用。林男隨後將房燈關掉，再以「林語婕」身份進房與青年性交，完事即離開，沒有露臉。男網友睡醒後，赫然發現生殖器「有一些類似糞便的東西」，傳訊息質問「林語婕」，最終發現自己受騙報警。警方在調查期間，發現一名24歲男子同樣受害，林男用相同手法誘騙發生12次性關係。

林男落網後供稱自己僅邀請兩名男子回家，但只是「聊天聊整晚」，否認有做愛。法官一審裁決認為，林男明知兩名受害者無意與他性交，卻佯裝女性與他們上床，害二人心理感到痛苦、留下創傷，事後也無悔意或賠償，遂判其入獄4年半。案經上訴，高院認為24歲受害者12度與林男發生性關係，難以認定是強制性交，此部分改認定無罪，林男因此獲得減刑。