中資承建厄瓜多爾水電站現數千裂縫　華指安全無虞

美國《華爾街日報》早前報道指，中國幫助厄瓜多爾建設的最大型水電站已出現數千條裂縫，存在坍塌危險，擔心這個厄瓜多爾最大的電力來源可能崩潰。內媒周五（3日）報道，中國駐厄瓜多爾大使館回應指相關問題已由國際第三方獨立檢測機構評估，認為不影響機組運行及安全，斥報道有誇大事實之嫌。

《華爾街日報》報道指，科卡科多辛克雷水力發電廠出現數千條裂縫，在首都基多的政府工程師耶佩斯（Fabricio Yépez）密切追蹤水電站項目的問題，受訪指「我們可能失去一切」，稱可能會在6個月內甚至明天就坍塌。厄瓜多爾前能源部長奧爾蒂斯（René Ortiz）則指摘，因為中資項目差劣的設備和零件質素，令他們面臨今天的苦況。

中國駐厄瓜多爾大使館周三（1日）回覆內媒指，該水電站是中厄務實合作的標誌性項目，項目裝機容量150萬千瓦，由中國水電集團承建，至今累計發電量已超400億度，佔同期厄瓜多爾全國發電量逾三成，有效緩解電力需求，亦助當地由電力進口國轉變為電力出口國。使館又指，德國南德意志集團TUVSUD公司已評估裂縫問題，認為水電站50年設計壽命內安全無虞；批評報道將不直接相關的問題強行拼湊，如水電站施工與前期設計及後期河流侵蝕的關係等，引人誤解。