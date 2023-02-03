台增逾2.5萬宗本土新冠　105人疫歿創203天新高

台灣的新冠疫情在農曆新年後升溫，周五（3日）新增25,104宗本土個案，較一周前增加995宗，上升4.1%；另多373宗境外輸入個案及105人疫歿，單日死亡數創下203天以來新高。中央流行疫情指揮中心預料，死亡個案增加是受過年後回補效應影響，估計這將是這波疫情的死亡最高點，周六（4日）會開始下降。

新症以新北市4,875宗佔最多，其次為台中市和高雄市，均逾3千宗。新增死亡個案年齡介乎20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中100人具慢性病史，64人未接種3劑或以上新冠疫苗。台媒引述統計指，當地近3波本土疫情的致死率分別為0.189%、0.144%以及去年12月11日開始、最新一波的0.119%。

特殊死亡個案方面，一名有慢性精神疾病史的20多歲女子曾接種3劑疫苗，上月22日快測顯示染疫，其後被發現於樓梯間摔落昏迷，緊急送醫。經急救後，她恢復生命徵象並收治入深切治療病房，但其後出現休克、腦震盪及急性呼吸衰竭等，上月26日病情惡化不治，死亡診斷為肺炎併多重器官衰竭、新冠病毒感染。