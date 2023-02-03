因土地糾紛兼被嘲單身　男子殺4親戚包括2童

內媒周四（2日）報道，雲南曲靖宣威市楊柳鎮碗廠村一名回鄉奔喪的男子，因18年前的土地糾紛，以及被嘲笑至今單身，竟向親戚施襲釀4死1傷，死者包括堂弟的父母及其未成年的姪子姪女。目前死者遺體已火化，被害者家屬正向有關機關申請安葬費。宣威市警方周四確認這宗他殺案，但沒披露具體案情。

報道指，事發於上月23日大年初二早上5時許，身穿灰衣的疑犯張某倉到堂弟張蓋及其弟弟的家中，並進入小孩臥室，期間產生響動驚醒了張蓋父母張紹孔和李竹花。兩人從臥室走出正準備打開小孩臥室門，疑犯從房內打開門，一把揪住張紹孔的頭髮，殺害了他。李竹花目睹丈夫遇襲後尖叫，隨後也遭殺害。本在睡夢中的張蓋及其弟聽到慘叫聲後，急忙出房查看卻驚見父母躺在血泊之中，兩個未成年孩子分別躺在床上，亦已失去生命體徵，床上滿是鮮血。

警方查看監控錄像後，鎖定年近50歲的疑犯所在範圍並實施抓捕。警員來到疑犯的三哥家了解情況，結果亦發現他倒在血泊之中，頭部遭錘子重擊重傷。警方找到疑犯時，他正在其大哥家睡覺，枕頭背面全是血，兇器正在下面，另有兩把刀分別在腰上和褲兜中。知情人士指，疑犯離鄉外出務工多年，今次回家是為其母親離世奔喪。疑犯向警方供稱，因三哥看不上他，嘲笑他一個人至今沒有伴侶而施襲，而殺害張蓋父母的原因則是兩家之間的土地糾紛。