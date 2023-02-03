網絡主播以胡鑫宇取材　到事發地拍片賺打賞

江西省上饒市鉛山縣周四（2日）把15歲男生胡鑫宇失蹤死亡案，定調為自縊而死，但外界對此案的關注未有因此停止，仍有人不信服官方說法。內媒周五（3日）報道，在胡鑫宇失蹤至今出現120餘種虛假訊息，大批網絡主播到事發地拍片，甚至影響到胡鑫宇的家屬。報道形容，「胡鑫宇」成為短片世界的流量密碼，為網絡主播帶來巨大流量，他們加入討論和尋找，某種意義上也在「製造」胡鑫宇。

報道指，胡鑫宇從校園失蹤後，數不清的網絡主播在過去3個多月，帶着網民的疑問、猜測和想像來到鉛山縣，他們舉起自拍杆，把手機鏡頭對準致遠中學、南面的金雞山以及鉛山縣的一草一木，尋找胡鑫宇。在致遠中學對面的一間飯店，成為不少主播短暫停留之處。老闆夫妻難以理解為何當地人看來普通的學校會成為關注中心，並感到不平：「聽說他們在這裏直播一上午就可以打賞一千多元（人民幣），我們開飯店累死累活都賺不到。」

網絡主播「天祐」解釋他近3個月多次前往致遠中學和附近山林的原因，稱「這個事情當時不是鬧得很大嗎，我們就過來看看」。另一主播「達哥」則解釋主因是「不信」，不信一個活人會在學校失蹤逾百天卻毫無蹤迹，也不信是單純的失蹤。他們亦直言，發現有關致遠中學和學校周邊山林的直播收看量很高，甚至令粉絲量增近一倍。中央網信辦舉報中心周三（1日）起通過中國互聯網聯合闢謠平台推出「今日闢謠」專欄，提及有關胡鑫宇案的謠言，但有網民嘲諷不如乾脆關閉微博熱搜。