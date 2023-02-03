女遊客擅闖已關閉聖像天門景點打卡　官方介入

內地一名女子周三（1日）在西藏那曲納木錯保護區旅遊時，私自闖入已關閉的景點聖像天門拍照，引起爭議。班戈縣委網信辦周四（2日）回應指，聖像天門去年已關閉，並不對外開放，將和文旅局協調如何處理私自進入關閉景區的遊客。

涉事博主周三分享自己在聖像天門景區旅遊打卡的影片，她回覆網民評論時表示，自己是從小路進入到景區內。班戈縣納木錯管理局相關負責人則指，保護區範圍很大，通往聖像天門景區有很多小路，部分遊客以前來過知道路徑，亦可能是通過導航來到景區。負責人又指，自去年3月後聖像天門景區一直是關閉狀態，因聖像天門景區地處納木錯自然保護區生態紅線範圍內，該縣非常重視，一直有派巡護員巡邏。

工作人員表示，班戈縣納木錯管理局及相關部門為保護該區域作出不少努力，在通往遊客中心的路口派人值班，勸阻想進入景區的遊客。縣網信部門監測到遊客在網上發布的保護區影片，會有相應處罰措施，並已通知周邊居民不能私自帶遊客進入。聖像天門位於班戈縣青龍鄉5村境內、聖湖納木錯北部恰多朗卡島上，猶如天然形成的巨大石像，立於遼闊的納木錯岸邊。