涉違紀違法　中證監會計部前主任遭雙開

內媒周五（3日）報道，據河北省紀委監委消息，中國證監會會計部前主任王宗成涉嚴重違紀違法，經中國證監會黨委研究，決定給予他開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組研究，決定給予他政務開除處分，收繳其違紀違法所得，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

經查，王宗成身為黨員領導幹部，喪失理想信念，違規收受禮品、禮金和購物卡，多次接受管理服務對象宴請和出入私人會所，甚至在中央巡視組巡視以及集中整改期間仍頂風違紀；未按規定報告個人有關事項，不按要求報告個人去向，在組織函詢時不如實說明問題，對組織給予的教育挽救機會視而不見；違規進行股權投資獲取巨額收益，長期借用他人證券帳戶炒股；腐敗行為貫穿職業生涯各個崗位，利用證券發行審核、稽查執法、日常監管等職權為他人牟取巨額利益，非法收受財物，數額特別巨大。

58歲的王宗成是安徽肥東人，擁有碩士研究生學歷。他曾任中國證券監督管理委員會浙江監管局黨委書記、局長，2018年12月至2022年5月任中國證券監督管理委員會會計部主任。