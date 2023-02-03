男子返鄉未隔離致10多人染疫　近日獲撤案

一名在新疆烏魯木齊務工的染疫男子，去年9月底與兒子和工友駕車返回重慶市秀山縣後未有隔離，與多名親友聚餐聚會，導致10多人相繼感染新冠。秀山縣公安局其後決定以涉嫌妨害傳染病防治罪，對他立案偵查。內媒周四（2日）報道，隨着內地對新冠實施「乙類乙管」，男子3個多月後獲撤案處理，但他直言對有親友因而疫歿難以釋懷。

郎隘渝（化名）去年10月2日抵達秀山後，當日上午自行到醫院做核酸，下午得到無感染核酸報告後，當晚和妻子娘家聚餐，並到堂叔家正籌備婚禮的酒店打牌，但深夜獲悉原來自己染疫，跟家人及其他密切接觸者被防疫人員帶到隔離點隔離。數天後，曾和他聚餐和打牌的人陸續有10多人出現感染症狀，其後秀山縣公安局決定對他立案偵查。

至上月30日晚，秀山縣公安局對郎隘渝作出撤案處理，並解除取保候審。相關權威人士表示，重慶警方已將處於公安偵辦階段、與郎隘渝類似情況的涉疫案件全部撤案。郎隘渝透露，隔離治療期間其個人資料外洩，手機每天都有人打來辱罵他。他又提到，88歲岳父雖然當日沒跟他們聚餐，但仍要作為密切接觸者隔離，最終確診，治愈後身體狀況仍下降，不到一個月離世。他為此非常難受，感覺自己成了罪魁禍首。