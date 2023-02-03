非法高薪挖角50工程師　陸企子公司兩高層交保

大陸企業比特大陸科技公司發展AI人工智能晶片，但在未經台灣政府許可下以子公司創立人頭公司，在台私設研發中心，前年至去年間以兩倍薪金高薪非法挖角50名高級工程師。新北地檢署檢察官周四（2日）指揮調查處兵分五路搜索，複訊後諭知涉案公司兩名高層交保。

調查指，比特大陸子公司福建庫克公司未經主管機關許可，在台私設研發中心，由庫克公司羅姓董事兼執行長、林姓產品總監非法以陸資在台，成立人頭公司羅傑斯人工智能公司，以原年薪兩倍挖角具高超研發能力的台達電、鴻海等科企的研發人才，並於人力銀行公開徵才，研發3D人臉辨識技術，兩年內花費1.5億元（新台幣，下同，約4千萬港元）。

新北檢方周四指揮新北市調查處搜索羅男、林男位於新北市和台北市的公司與住處，約談二人、羅妻及9名證人到案，扣查員工僱用合約書、保密合約書、錄取通知、員工名冊、手機及手提等相關證據，全案由檢調深入查辦中。檢方訊後依違反兩岸人民關係條例非經主管機關許可、在台從事業務活動罪，諭令羅男、林男分別以5萬元、20萬元交保（約1.2萬、5.1萬港元）。

駐台記者宋江誠報道