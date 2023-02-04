獲悉山泥傾瀉不撤離釀5死　採沙廠長身亡免責

重慶市巫溪縣去年6月23日發生山泥傾瀉，當地一間採沙廠被掩埋，5名工人走避不及身亡。政府多部門組成調查組介入，並於周四（2日）發布調查報告。調查組認為此次山泥傾瀉的原因是由自然因素、降雨及人類工程活動共同作用引發的地質災害。其中採沙廠廠長王某接獲險情通知後仍不撤離，涉過失致人死亡罪，但其在事故中身亡，調查組建議對其免於追究刑責。

調查報告顯示，巫溪縣白鹿鎮中壩村發生的山泥傾瀉，規模約150萬立方米，造成巫鎮高速第三合同段臨時工程QT15取棄土場、巫溪縣渝銳建材有限公司採沙廠被掩埋，堵塞湖塘河河道長約600米，直接經濟損失約491萬元人民幣（約571萬港元）。調查組認為此次災害暴露出當地地質災害風險意識和認知不足、隱患排查不全面、預警預報不精準等問題，另發現有違規作業、非法取土、人員轉移避險不及時、險情訊息上報斷檔、日常監管失管失察等情況。

調查組指，相關地方政府及部門單位對此次滑坡災害造成人員傷亡負有責任。而採沙廠當日曾接到3次撤離通知，但王姓廠主未按要求組織人員撤離，又強行安排多名員工在涉事區域運送沙石，轉移設備物資等。調查組建議由中鐵十五局給予司巫鎮高速三分部總工、技術負責人張某政務降級處分；項目經理程某政務記大過處分。