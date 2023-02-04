內地女裸辭環遊逾40國　拍攝星空美照屢獲獎

對許多人而言，擁有高薪和穩定的工作已是人生贏家，但未必所有人都有相同想法。內媒周五（3日）報道，內地一名女子早年決定放棄高薪工作，轉而環遊世界多地，只為能達成其理想，追逐和欣賞各地美麗的星空。

33歲的葉梓頤8年前從原本的公司離職，當時父母也不能理解她，認為對女子而言，到一定年紀就應該相夫教子，但她堅持己見，希望盡可能嘗試以前想做卻未完成的事情。她至今已遊歷過冰島、南極等40個國家及地區，累計走過80萬公里的旅程，攝影作品更屢獲大獎。

葉梓頤表示，於2016年獲頒首個獎項，是地球與天空國際大獎賽一等獎，其後奪得格林威治皇家天文台極光類等多個獎項。在其攝影作品中，耗時較長的照片是南極日全食，從規劃到實現共需7年，該張照片更曾登上美國太空總署（NASA）的每日一圖。

葉梓頤目前仍在各地拍攝星星美照，她從2019年開始製作短片並上傳至網絡，片中會介紹各種星空類及攝影方面的知識，期望能吸引更多人熱愛星空，這樣甚至比她拍到心目中完美照片的成就感更高。儘管在許多人眼中，她現在已不再年輕，但她始終堅持心中理想。