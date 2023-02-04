布林肯押後訪華　北京稱雙方沒有宣布過甚麼訪問

中美發生間諜氣球風波後，美國政府周五（3日）宣布推遲國務卿布林肯原定下周日（5日）的訪華行程。中方周六（4日）宣布，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅應約與布林肯通電話，雙方就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行溝通。中國外交部同日指，事實上，中美雙方都沒有宣布過甚麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，中方予以尊重。

王毅強調，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。中國外交部發聲明指，事件完全是不可抗力導致的意外情況，中國無意也從不侵犯任何主權國家的領土和領空，美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。外交部重申，保持各層級接觸溝通是中美元首巴厘島會晤重要共識，兩國外交團隊的職責之一就是妥善管控雙邊關係，尤其是冷靜、穩妥處理一些意外情況。

較早時，布林肯周五指已知會王毅押後行程的事，並指出在準備訪華前夕發生這事件，是中方不負責任的行動，不過美國會維持對華溝通渠道開放，並在條件許可下訪華。他沒有交代訪華的新日期，僅指現時要聚焦於化解間諜氣球事件，強調：「第一步是讓那個監視設備，離開我們的領空。」他重申，華府保持對北京開放溝通。

白宮發言人巴埃爾指，總統拜登周四已獲匯報事件，華府同意此刻造訪中國並不合適。她知悉中國聲稱氣球屬民用氣象飛艇的說法，但強調它在美國空域出現顯然是侵犯主權及違反國際法，情況不能接受。共和黨籍的眾議院外交關係委員會主席麥考爾稱，該氣球不應獲允許進入美國領空，要在水上將其擊落，同時敦促拜登政府迅速採取行動把氣球趕離。