江蘇泰州新冠低水平流行　四川珙縣頻現濫辦酒席

江蘇泰州市疾控中心近日發布2月本市重點傳染病和健康風險提示，指出該市目前新冠流行已處於較低水平。自本輪疫情暴發以來，當地患者主要為輕型和普通型，近期報告發病數持續下降；春節期間未見明顯波動，人群免疫屏障已基本形成。另外，四川宜賓珙縣政府發現，防疫持續放寬，濫辦宴席的情況在洛亥鎮個別村確實存在，將加強勸導。

宜賓市珙縣政府網站近日陸續有民眾留言，投訴當地春節期間濫辦酒席。珙縣數字信息管理服務中心回應稱，縣政府目前開展勸導工作，勸停違規辦理的宴席，但個別村社區在宴席治理壓力傳導和勸導上顯得無力，甚至極個別村幹部出現厭倦情緒，明知村上存在違規辦理宴席情況，未及時勸止，也未向鎮黨委、政府報備，影響宴席治理工作。

在泰州市，市疾控中心表示預期2月份新冠疫情將處於本輪疫情的掃尾狀態，仍需做好常態化的預防措施。部門建議加強對新冠的監測和分析，及時開展應急處置；做好流感、新冠等呼吸道傳染病的健康教育，長者應加強免疫接種，以提高人群免疫力；公眾應加強體育鍛煉，做到合理膳食等。