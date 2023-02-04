布林肯押後訪華　氣球事件令中美錯過對話

美國周四（2日）指控中國疑似間諜氣球飛入空域，原定訪華的美國國務卿布林肯臨時押後行程。英國傳媒分析指，中美關係近來跌至歷史低點，氣球事件導致兩國錯失對話機會。雖然外界不期望布林肯訪華能帶來突破，但至少意味恢復定期聯繫及規範，避免競爭演變成衝突。

分析提到，美國近日聯同日本和荷蘭加強對華先進晶片出口管控，連番阻撓中國獲得敏感半導體技術。美國與菲律賓加快全面落實《加強防務合作協議》，額外讓美軍使用4個軍事基地，均刺激中國神經。惟美國拜登政府仍希望對話，擬讓布林肯成為5年來首位訪華國務卿。美國白宮認為現時是對話好時機，因為對華強硬程度超過前總統特朗普，可從對華鷹派控制的國會獲得喘息空間。但氣球事件給予共和黨一個機會，他們帶頭要求對中國無視美國主權採取行動。

有美國國家安全與司法專家認為，華府可合法擊落氣球。惟非牟利機構美國外交政策理事會高級副主席伯曼（Ilan Berman）指，拜登政府不想藉擊落氣球，挑釁到中國。有國際事務專家指，中國利用監視氣球可能是試探美國，如何回應侵犯領空。