傳深圳下周一恢復赴港自助簽注　可即時出證

內地與港澳人員將於下周一（6日）恢復全面通關，惟內地民眾持港澳通行證的香港簽注問題，引起爭議。廣東深圳市有網民於周六（4日）表示，出入境大廳有工作人員建議下周一再前往辦理，屆時不用排隊，「可當場出」。網民認為，對方可能是暗示下周一恢復自助簽注服務。

深圳市福田區有網民發文稱，事前未在網上搶到預約號，原以為可直接到出入境大廳排隊取籌，但現場工作人員告知周六不開放大量現場預約。工作人員建議，有深圳戶口的民眾可在下周一再次前往，「現在排可能沒號，辦了也要等好幾天，不如下周再來」。

上海市徐匯區周五（3日）亦傳出一份該區出入境辦事處發布的重要通知，指接獲上級通知，將於下周一上午8時30分開始為已預約的民眾開通使用智能簽注設備，辦理香港和澳門的旅遊簽注，到時可即時取回證件。而於周五和周六在人工窗口辦理香港簽注的民眾，需等待5至7個工作天到取證點領取或等待速遞。

內地大批民眾近日準備持港澳通行證到香港旅遊或購物，但目前暫未恢復開通香港自助簽注，只能在網上預約後到人工窗口辦理。而廣東、北京和雲南等多地出入境大廳大排長龍，或預約名額爆滿，現場有人排隊兩小時才能辦理。廣東廣州市出入境網上平台顯示，近期最快辦理點已預約到10天後，市區內的辦理點大多已預約到月底。