美軍擊落中國偵察氣球　華外交部斥反應過度

中國偵察用高空氣球出現在美國領空，引發外交風波。美國總統拜登上周六（4日）首度針對此事表態，稱將處理該個氣球。其後美軍在南卡羅萊納州對開的大西洋上空擊落該氣球。中國外交部周日（5日）回應事件，指美國使用武力襲擊民用無人飛艇，對此表示強烈不滿和抗議。

美國國防部長奧斯汀證實，美軍戰機在南卡羅萊納州海岸附近，將中國氣球擊落，形容這項是總統授權的一項任務。他指，中國試圖利用這個氣球，監視美國大陸的戰略要地，美方的合法行動表明，總統拜登和國家安全團隊始終將美國人民的安全和保障放在首位，同時有效應對中國侵犯美國主權的行為。

有美軍高級官員指，多架戰機和加油機參與這次任務，但只有一架F22戰機使用一枚AIM9X空對空導彈射擊，氣球在距離美國海岸約6海里的地方被擊落，將會盡快回收碎片。拜登表示，上周三（1日）聽取有關氣球的匯報時，命令國防部盡快擊落，軍方決定在不對地面任何人造成傷害的情況下，最佳行動時間是在氣球飛越水面時行動。

在美軍擊落該氣球前，美國聯邦航空局（FAA）上周六透過聲明宣布，南卡羅萊納州和北卡羅萊納州的3個機場暫停升降，以支持國防部的國家安全工作。FAA發布的臨時飛航限制旨在清空南卡羅來納州海岸周邊超過100平方公里、主要在大西洋上空的空域。聲明警告，如果飛機違反限制且不遵守立即離開的命令，軍方可能動用致命武力回應。

拜登同日較早時被問及美國是否會擊落這顆氣球，表示會處埋它。這氣球先前一直在美國領空飛行，白宮稱這是明顯侵犯美國主權的行為。在此之前，拜登都沒有對這個可疑的偵查氣球發表評論，也未詳細說明應對計劃。

在北京，中國外交部強調已多次告知美方，飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，是意外情況。中方稱已明確要求美方冷靜、專業、克制處理，指摘美國執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例，表明中方保留作出進一步必要反應權利。