烏政客稱台援助是大陸逾10倍　倡台烏互設代表處

前烏克蘭國會外交委員會主席霍普科（Hanna Hopko）去年10月曾訪問台灣，近日訪問英國。她接受台媒訪問時表示，自俄烏戰爭爆發以來，台灣對烏克蘭的人道援助規模是中國大陸的10倍以上；又指在台北和基輔互設代表處很重要，必須思考長遠計劃。

台媒周日（5日）報道，霍普科等人訪英主要是敦促各國加強制裁俄羅斯，擴大在高科技、軍工業、能源等領域的制裁範圍。霍普科強調，烏克蘭急需北約規格的武器，包括火炮、防空系統、坦克、戰機，且交運必須力求穩定和及時。她提到，大陸在不同領域的影響力、利益網絡和滲透行動不只存在於烏克蘭，也可見於其他國家，但俄侵烏加上大陸的「親俄式中立」，讓大陸在烏的形象已不如前。

霍普科認為，烏克蘭可進一步根據自身經驗，向其他中、東歐國家說明，為何跟大陸的投資貿易活動和其他合作可能潛藏安全風險；又指台灣可運用自身在科技、經濟等領域的實力，擴大在烏影響力，就大陸的野心向各國示警。她期待台烏關係的未來發展，認為若烏能在軍事、外交、司法等領域取得明確勝利，可傳達有力信號，阻嚇大陸對台虎視眈眈。