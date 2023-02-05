首批赴港旅行團明出發　乘高鐵免檢測民眾稱方便

內地與港澳周一（6日）起全面恢復通關，取消限額並免檢入境。內媒周日（5日）報道，廣鐵集團客運負責人彭翔表示，屆時乘坐高鐵列車往返廣州香港兩地的旅客，不再需要持有48小時內核酸檢測無染疫證明，出行將更加便捷，有民眾直言「太方便」。廣東多間旅行社已第一時間推出港澳團隊遊，最早周一出發。

根據跨境高鐵車票預售情況，廣鐵集團日均開行廣州、深圳地區往香港西九龍方向的跨境高鐵列車38.5對，其中香港西九龍至廣州南8對、至廣州東6對、至深圳北10.5對、至福田14對。廣州南站開設「往返香港西九龍售票專窗」，組織客運人員開展普通話、英語、粵語培訓。廣州東站升級實名制人臉識別閘機、自動售票機等設備設施，持有二代身份證、港澳居民居住證等的旅客均可刷證進出站。深圳北站在進站口、售票廳、候車區等重點區域，增派人員引導跨境旅客。

內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動周一起亦會恢復，廣東多間旅行社立刻上架相關團隊遊產品。其中廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司指，首批赴港澳團隊遊客計劃周一上午從廣州出發，分赴香港、澳門開展2天1夜的旅遊行程，目前接到很多查詢報名。旅遊平台攜程數據顯示，相關消息發布後，港澳目的地搜索量瞬時增長逾3倍，連帶港澳團隊遊產品瀏覽量上漲180%，平台已上架近百條港澳團隊遊產品。