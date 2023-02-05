內地逐步將輔助生殖技術　納入醫保支付範圍

內地去年錄得人口減少，情況受到關注。內媒周日（5日）報道，國家醫保局針對關於建議將不孕不育治療納入免費醫療的提案，近日答覆指將逐步把適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入醫保基金支付範圍，並鼓勵中醫醫院開設優生優育門診，提供不孕不育診療服務。

國家醫保局表示，醫保部門高度重視人口問題，已將符合條件的生育支持藥物，如溴隱亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵藥品納入醫保支付範圍，提升部分患者的用藥保障水平。當局提出將逐步把適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入基金支付範圍，以減輕不孕不育患者的醫療負擔。國家衞健委和國家中醫藥局亦要求，為有生育需求的夫婦提供優質的中醫藥服務，並將不孕病中醫診療方案和臨床路徑在全國推廣使用。

國家中醫藥局正在編製健康中國行動中醫藥健康促進專項行動實施方案，鼓勵中醫醫院開設優生優育門診，提供不孕不育診療服務，相關部門也將開展中醫藥適宜技術和中成藥用藥培訓、中醫藥健康教育等。另到2025年，當局會在每省區市婦幼保健機構建立不少於兩個傳承工作室，每個工作室培養不少於10名中醫藥業務骨幹。